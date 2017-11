Liebe Trader,

Noch vor wenigen Tagen fand sich das Wertpapier des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media zweifelsohne in einem intakten Abverkauf wieder, bis die Nachricht eines frühzeitigen Rücktritts des Vorstandschefs Thomas Ebeling bekannt wurde. Der langjährige CEO wird das Unternehmen nach der für den 22. Februar 2018 angesetzten Bilanzpressekonferenz verlassen, wie die ProSiebenSat.1 Media SE mitteilte. Nur wenig später sprang die Aktie nach einem Test der markanten Unterstützungszone von 25,11 Euro merklich an und konnte schon bereits ein gutes Stück weit zulegen. Denn bislang stand es für das Unternehmen nicht gerade zum Besten, Investoren erhoffen sich durch den Vorstandswechsel einen Kurswechsel und wieder bessere Aussichten für den Medienkonzern. Auch am Dienstag präsentiert sich die Aktie vorbörslich wieder deutlich fester und kann hierdurch für ein spekulatives Long-Investment herangezogen werden.

Long-Chance:

Der zu Beginn dieser Woche gestartete Erholungsversuch der ProSiebenSat.1 Media-Aktie dürfte zunächst noch bis in den Bereich von 27,30 Euro aufwärts reichen, spätestens am gleitenden Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 28,56 Euro ist jedoch wieder mit vereinzelten Gewinnmitnahmen zu rechnen. Bis zu diesem Niveau können interessierte Anleger daher auf steigende Kursnotierungen setzen und eine schnelle Rendite erzielen. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch knapp unterhalb der Marke von 25,00 Euro aufhalten, ein Bruch der Verlaufstiefs bei 24,50 Euro führt unweigerlich zu einem weiteren Kursrutsch auf die runde Marke von 20,00 Euro runter. Dies erscheint aufgrund der Größe und Ausdehnung der Unterstützung jedoch weniger wahrscheinlich, übergeordnete Kursgewinne bis an 30,00 Euro wären kurzfristig durchaus vorstellbar.

Einstieg per Market-Buy-Order: 26,11 Euro

Kursziel: 27,30 / 28,56 Euro

Stopp: < 25,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,11 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



ProSiebenSat.1 Media SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 26,11 Euro; 08:35 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

