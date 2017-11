Das Handelsblatt wurde zur "besten Zeitung Europas" gekürt. Die Jury des European Newspaper Awards lobt das handliche Tabloid-Format, die Coverstorys am Wochenende - und die Online-Aktivitäten.

Print wirkt - wenn man als Redaktion zu ständiger Veränderung bereit ist. Das merken wir in der Handelsblatt-Redaktion vor allem am positiven Echo unserer Leserinnen und Leser, aber auch an dem einen oder anderen Branchenlob. Eine ganz besondere Auszeichnung in puncto Zeitungsdesign bekam der Verlag jetzt zugesprochen: Das Handelsblatt wurde zur "besten Zeitung Europas" gekürt.

Die Jury des 19. European Newspaper Award hat das Handelsblatt in der Kategorie beste überregionale Tagezeitung ausgezeichnet. Die weiteren Gewinner kommen in diesem Jahr aus Luxemburg ("Tageblatt", Kategorie Lokalzeitung), den Niederlanden ("De Limburger", Kategorie ...

