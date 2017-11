Liebe Leser,

Aixtron hat auch zu Beginn der neuen Woche bewiesen, dass sich die Aktie auf einem sehr guten Weg befindet. Sogar ein Durchmarsch auf 20 Euro und damit Kursgewinn von über 35 % seien denkbar, so die Chartanalysten. Im Detail: Aixtron hat sich wieder in Richtung 14,63 Euro geschoben. Erst am 10. November konnte an dieser Stelle ein neues Mehrjahreshoch markiert werden. Sollte dieser Kurs rasch erreicht werden, würde Aixtron keine Widerstände mehr bis zu den runden 20 Euro vorfinden. ... (Frank Holbaum)

