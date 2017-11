NanoFocus AG als ein Top-Innovator im deutschen Mittelstand ausgezeichnet (WiWo Ranking 2017)

21.11.2017

Oberhausen, den 21.11.2017 - Zum vierten Mal hat die WirtschaftsWoche die 50 innovativsten deutschen Mittelständler des Jahres ausgezeichnet. Die NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667), Entwickler und Hersteller industrieller 3D-Oberflächenmesstechnik, gehört in 2017 zu den Innovationschampions und belegt Platz 30 von 3.500.

"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung", sagt Marcus Grigat, COO der NanoFocus AG. "Auch mit einem deutlich reduziertem Forschungsbudget, nach massiven Investitionen in Forschung und Entwicklung in den Vorjahren, ist es uns gelungen, unsere weltweite Technologieführerschaft in der hochpräzisen Oberflächenanalyse zu behaupten und uns bei Themen wie Mobilität der Zukunft, 3D-Druck und neuester Sensortechnik zu positionieren."

Beispiele für die Innovationskraft von NanoFocus: Der neue HICOS3D-Sensor (High Speed Confocal Sensor for 3D). Er ist der weltweit schnellste konfokale Sensor fur die direkt in den Produktionsprozess integrierte 3D-Qualitätskontrolle. Der HICOS3D prüft komplexe mikroelektronische, mikromechanische, mechatronische oder optische Komponenten und ist damit insbesondere für den Einsatz im Halbleiterbereich geeignet. Zudem arbeit NanoFocus mit Technologieführern intensiv an Lösungen für den Bereich der Mobilität der Zukunft. Insbesondere bei der Produktion von Li-Ion-Akkus und Brennstoffzellen sind die Anforderungen an die Oberflächenqualität der einzelnen Zellen besonders hoch und Qualitätsprobleme führen häufig zu enormen Folgekosten. Die hochgenaue und schnelle optische Messtechnik von NanoFocus ist für diese Anforderungen bestens geeignet.

Um die Innovationsführer herauszufiltern, wurden in einem ersten Schritt die Daten von 3500 deutschen Unternehmen ausgewertet, die zwischen zehn Millionen und einer Milliarde Euro Umsatz erwirtschaften. Analysiert wurden Jahresabschlüsse und Präsentationen, außerdem wurden Kunden und Wettbewerber befragt. Anschließend wurden 400 Unternehmen in die engere Wahl genommen, für die ein eigener sogenannter Innovationsscore errechnet wurde. Dieser berechnete sich zu zwei Dritteln aus der Innovationskraft und zu einem Drittel aus der operativen Performance des Unternehmens. Bei der Innovationskraft stand im Vordergrund, ob sich das Unternehmen durch kontinuierliche Innovationen auszeichnet und ob es vom Markt sowie von den Wettbewerbern als innovativ eingestuft wird. Außerdem entscheidend, die Innovationsführerschaft: "Das Unternehmen muss Taktgeber für Innovationen und kein Nachahmer sein", heißt es in der Untersuchung.

Über die NanoFocus AG: Die NanoFocus Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt optische sowie taktile Messsysteme und Software zur Charakterisierung von technischen Oberflächen. Die Messsysteme von NanoFocus ermöglichen hochpräzise 3D-Oberflächenanalysen im Mikro- und Nanometerbereich. Mit hohen Mess- und Analysegeschwindigkeiten eignen sich die Systeme sowohl für das Prüflabor als auch für den produktionsnahen Einsatz und die Inline-Kontrolle. Die Messsysteme werden weltweit von Markt- und oder Innovationsführern aus Medizin-, Automotive-, Elektronik-, und Halbleiterindustrie erfolgreich eingesetzt. www.nanofocus.de

Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der NanoFocus AG findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Kontakt: Fabian Lorenz Investor Relations Telefon: +49 (0) 221/29831588 E-Mail: ir@nanofocus.de Internet: www.nanofocus.de

Oberhausen

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange

