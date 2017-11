Die erst in diesem Frühjahr am Aktienmarkt debütierte Consus Real Estate AG reüssiert am Bondmarkt: Erfolgreich ausgegeben wurde eine Unternehmensanleihe 2017/22 über 200 Mio. EUR. Die Neuemission dient in erster Linie der Wachstumsfinanzierung und enthält zudem ein nicht uninteressantes "Wandelkonstrukt". Die erstrangige, unbesicherte Anleihenneuemission des Immobilienprojektentwicklers stemmt ein ...

