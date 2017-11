Auf n-tv.de gibt es am Dienstag einen interessanten Beitrag zum Bitcoin, in dem die mahnende Stimme zu Wort kommt. Auch diese stellen wir auf www.bitcoin-krypto.de - dem Bitcoin-Blog - für Sie zusammen. Das wichtige heute aber, das unsere Presseschau dort dominieren wird - der Termin für den Future steht! Am 10. Dezember soll es soweit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...