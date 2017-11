Der italienische Energiekonzern Enel (ISIN: IT0003128367) will für das Fiskaljahr 2018 eine Dividende von mindestens 0,28 Euro ausschütten, wie der Konzern am Dienstag bei Vorlage seines Strategieplanes mitteilte. Die Ausschüttungsquote soll 70 Prozent des erwarteten Gewinns betragen. Auch in den Folgejahren sei eine höhere Dividende geplant. Für das Jahr 2017 wird eine Dividende in Höhe von 0,23 Euro avisiert. Beim ...

