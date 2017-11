FRANKFURT (Dow Jones)--Der Stromkonzern Eon hält an seinem Plan zum Verkauf seines Uniper-Anteils an den finnischen Versorger Fortum fest. "Für Eon ist das Angebot von Fortum hoch attraktiv", bekräftigte der DAX-Konzern, nachdem Uniper die Offerte der Finnen offiziell abgelehnt hat. Eon will über Anfang 2018 über das Fortum-Angebot entscheiden. Dass Uniper die Gespräche mit Fortum fortsetzen wolle, begrüße der Düsseldorfer Konzern.

Eon will seinen verbliebenen 47-prozentigen Anteil an Uniper an den finnischen Wettbewerber für knapp 4 Milliarden Euro verkaufen. Dazu haben beide Unternehmen weitreichende Absprachen getroffen. Uniper lehnt das Angebot als zu niedrig ab, zeigte sich am Dienstag aber offen für weitere Gespräche. Fortum bietet 22 Euro je Uniper-Aktie. Aktuell notiert der Anteil an der Börse bei knapp 24 Euro - Uniper wird damit mit 8,7 Milliarden Euro bewertet.

