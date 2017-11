Stuttgart - Der LBBW Global Warming (ISIN DE000A0KEYM4/ WKN A0KEYM) besteht überwiegend aus Aktien in- und ausländischer Unternehmen, deren Geschäftserfolg mit der globalen Erderwärmung in Zusammenhang steht, so die Experten von LBBW Asset Management.Dabei würden Anlagen in Aktien vorwiegend europäischer Unternehmen angestrebt, die unter anderem die Prinzipien des UN Global Compact erfüllen und einen niedrigen Karbon (CO2)-Ausstoß aufweisen würden. Darüber hinaus sei beabsichtigt, den Anlageschwerpunkt auf Unternehmen zu legen, die Produkte/Dienstleistungen anbieten würden, die der globalen Erwärmung entgegenwirken oder deren ökologische und wirtschaftliche Folgen mildern würden. Bei der Auswahl geeigneter Aktien beabsichtige die Gesellschaft weiterhin mit der oekom research AG, einem der weltweit führenden Anbieter von Informationen über die soziale und ökologische Entwicklung von Unternehmen, Branchen und Ländern, zusammenzuarbeiten.

