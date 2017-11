Die Deutsche Bank (WKN:514000) ist in der ersten Jahreshälfte wieder solide in der Gewinnzone angekommen, nachdem man nun scheinbar die noch aus der Zeit vor der Finanzkrise stammenden Altlasten hinter sich lassen konnte. Die Aufarbeitung dieser Probleme hat das Geldhaus viele Milliarden Euro gekostet und den Aktienkurs über Jahre belastet. Die finanziellen Strapazen haben gleichzeitig verhindert, dass die Bank Eigenkapital aufbauen konnte und im letzten Jahr sogar Spekulationen über die Solvenz der Bank provoziert, als eine gewaltige Strafzahlung in den USA befürchtet wurde.

Erstmals seit Jahren kann man sich auf zukünftige Probleme konzentrieren

Doch da diese Probleme im ...

