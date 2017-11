Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Salzburg/Wien (pts011/21.11.2017/10:00) - Praxisorientiertes Expertenwissen vom Google Premium Partner: Ein Tag ganz im Zeichen von Google AdWords und Google Analytics. PromoMasters Online Marketing vermittelt im Einsteigerkurs am 26. Jänner 2018 Kenntnisse, Tipps und Trick für den erfolgreichen Einsatz der Google-Tools. Die praxisorientierten Workshops richten sich an Google Adwords- und Analytics-Einsteiger, die ihren Unternehmenserfolg mit Online-Marketing und Suchmaschinenoptimierung steigern möchten. "Gewinnbringende Online-Werbeanzeigen und fundierte Website-Analysen mit Google AdWords und Analytics wirken sich positiv auf den Erfolg eines Unternehmens aus", weiß der Online-Marketing-Experte Michael Kohlfürst. Die Google-Tools sind die mitunter meist genutzten Tools im Online-Marketing - Kenntnisse im Umgang damit sind somit für Unternehmer essenziell. Erfolgreiche Google AdWords Anzeigen: Grundlagen, Anzeigenschaltung und Erfolgsanalyse Gewinnbringende Werbung online schalten. Das und vieles mehr lernen Teilnehmer im Google Adwords-Kurs von PromoMasters, zertifizierter Google Premium Partner. Von der Keyword-Recherche über Kampagnenplanung und Anzeigentext bis hin zur Erfolgsauswertung: nach dieser Schulung sind CPC, Quality Score und Ad Rank keine Unbekannten mehr. Ebenso werden Remarketing, regionale Anzeigen oder auch Google Shopping im Seminar behandelt. Mit Google Analytics die eigene Website optimieren: Nutzer verstehen und Erfolge messen Woher kommen die Website-Besucher? Was sagt die Absprungrate aus und was ist eine Conversion? Antworten auf diese Fragen sowie Zahlen und Fakten rund um Ihre Website gibt es im "Google Analytics"-Seminar von PromoMasters. Das Analysetool liefert wertvolle Informationen über Seitenbesucher und deren Verhalten - Informationen, die Unternehmer nutzen sollten. Des Weiteren funktioniert professionelles Online-Marketing nur, wenn Erfolge regelmäßig gemessen und ausgewertet werden. Ziel des Workshops ist es, die Statistiken von Google Analytics zu verstehen und die Erkenntnisse daraus für den Erfolg der eigenen Website zu nutzen. Termine der Google-Workshops von PromoMasters - Kombiticket sichern Der "Google Adwords"-Workshop findet am Freitag, den 26. Jänner 2018, von 9 bis 13 Uhr in Wien statt. Der Preis pro TeilnehmerIn beträgt 299 Euro exkl. MwSt. Gleich im Anschluss startet um 13.30 Uhr das "Google Analytics"-Seminar - die beste Kombination für einen erfolgreichen Onlineauftritt! "Google Analytics"-Seminar am Freitag, 26. Jänner 2018, von 13.30 bis 17.30 Uhr ebenfalls in Wien zum Preis von 299 Euro pro TeilnehmerIn (exkl. MwSt.). Anschließend können die Teilnehmer in einer Fragestunde von 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr ihre direkten Anliegen mit dem Seminarleiter besprechen. Tipp: Beide Seminare buchen und ein günstiges Kombiticket für 499 Euro sichern! Weitere Informationen und Buchung unter http://www.promomasters.at/seminar oder via XING. Über PromoMasters Online Marketing PromoMasters Online Marketing Ges.m.b.H. mit Sitz in Wien und Anif bei Salzburg ist spezialisiert auf die bessere Auffindbarkeit von Unternehmen, Produkten und Services im Internet. Seit 1999 erarbeitet die Agentur für Suchmaschinenoptimierung, SEO & SEA Konzepte für internationale Kunden aus Tourismus, Industrie und Handel, setzt diese um und wertet die Universal Search Erfolge aus. Universal Search umfasst die Auffindbarkeit bei internationalen Suchmaschinen, Social Media und Mobile Marketing sowie Employer Branding des mehrfach ausgezeichneten und zertifizierten Unternehmens PromoMasters. Hinweis: Der Publikation bis 28.2.2018 wird zugestimmt. (Ende) Aussender: PromoMasters Online Marketing Ansprechpartner: Frau Mag. Andrea Starzer MBA Tel.: +43 6246 76286-0 E-Mail: info@promomasters.at Website: www.promomasters.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171121011

