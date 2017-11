Bad Marienberg - Wenn es um die Frage "Was gehört für Sie zu einem guten Leben?" geht, nennen knapp 90 Prozent der Deutschen an erster Stelle eine gute Gesundheit, so die GfK in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Aber auch finanzielle Sicherheit (79 Prozent) und Freizeit (69 Prozent) gehören für deutsche Befragte zu einem guten Leben dazu.

