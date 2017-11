Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--An Europas Börsen geht es am Dienstag im frühen Handel mit den Kursen leicht nach unten. Der Schreck über das Scheitern der Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition in Deutschland hat keine Spuren hinterlassen. Angesichts des leeren Terminkalenders und des Thanksgiving-Feiertags am Donnerstag in den USA verläuft das Geschäft ruhig. Das Umfeld gibt wenig her: Der Euro notiert bei 1,1750 Dollar und damit wenig verändert zu den späten Vortagesständen. Die Vorlagen von den asiatischen Aktienmärkten sind positiv.

Der DAX verliert im frühen Geschäft 0,1 Prozent auf 13.042 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 notiert 0,2 Prozent im Minus bei 3.556 Punkten. Während die Luft nach dem Rücksetzer vom Rekordhoch zurzeit nach oben dünn ist, wird zugleich nach unten kaum Abwärtspotenzial ausgemacht. "Unsere Kunden sind alle zufrieden", sagt ein Händler. Sie hätten sich unwohl gefühlt, auf einem neuen Allzeithoch in das neue Jahr zu gehen, weil dann das Potenzial für das kommende Jahr mutmaßlich geringer gewesen wäre.

RWE im Wechselbad der Gefühle - Uniper lehnt Fortum-Gebot ab

Für die RWE-Aktie geht es nach dem kräftigen Plus am Vortag nun wieder um 1,7 Prozent nach unten. Die Grünen sorgten erneut für schlechte Stimmung, heißt es. Auch nach dem Scheitern des Jamaika-Bündnisses wollen sie nämlich nun einen Beschlussantrag zum Kohleausstieg im Bundestag stellen. Dies kündigte Grünen-Chefin Peter gegenüber der Rheinischen Post an.

Uniper hat das Milliardenangebot von Fortum erneut zurückgewiesen, sich aber offen für Gespräche gezeigt. Die Übernahmeofferte sei nicht im Interesse des Unternehmens, der Aktionäre und der Mitarbeiter. Die Aktionäre sollten das Angebot des finnischen Energieversorgers nicht annehmen. Die Mutter Eon hat derweil bekräftigt, an ihrem Plan zum Verkauf des Uniper-Anteils festzuhalten. Der Preis sei attraktiv. Uniper geben um 0,3 Prozent nach, liegen mit 23,72 Euro aber immer noch klar über den gebotenen 22 Euro. Eon verlieren 1,4 Prozent und Fortum 0,6 Prozent.

CRH spürt Preisdruck in Asien

Nach einem Zwischenbericht geht es für CRH an der Londoner Börse um 0,6 Prozent nach unten. Die Zahlen sind solide ausgefallen, entsprechen aber lediglich den Erwartungen. Möglicherweise stören sich die Anleger auch an der Entwicklung in Asien. Dort ging es mit den Umsätzen um 12 Prozent nach unten, was laut den Analysten von Davy auf anhaltenden Preisdruck zurückzuführen ist.

In der zweiten Reihe in Deutschland machen Vapiano nach der Vorlage der Drittquartalszahlen einen Sprung von 8,3 Prozent. Die Zahlen sind besser als erwartet ausgefallen. Die Schnellrestaurantkette steigerte den Umsatz um 31,3 Prozent auf 82,3 Millionen - dem steht eine Berenberg-Schätzung von 26 Prozent entgegen. Flächenbereinigt erwartet Vapiano nun für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum am oberen Ende der bisherigen Spanne.

Kundenwachstum bei Hellofresh überzeugt

Positiv werden auch neue Geschäftszahlen von Hellofresh aufgenommen. "Wichtig ist das Kundenwachstum, und das läuft", sagt ein Händler. Der Umsatz legte um 48 Prozent gegenüber Vorjahr zu. Zudem sei die Verlustmarge reduziert worden, was der Unternehmensstrategie einer Balance zwischen Wachstum und Profitabilität entspreche. Hellofresh gewinnen 2,8 Prozent.

Daneben setzen Analystenstimmen Akzente. So soll JP Morgan Prosieben und RTL auf "Overweight" erhöht haben. Prosieben ziehen um 1,3 und RTL um 1,0 Prozent an. Um Prosieben rankt sich außerdem weiter zarte Übernahmespekulation. HSBC empfiehlt die Vossloh-Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 53 Euro. Vossloh steigen um 1,8 Prozent auf 46,27 Euro.

Für Adva Optical geht es im TecDAX kräftig um 6 Prozent nach oben. Im Handel wird dazu vor allem auf die Anteilserhöhung von Igor Kuzniar an Adva verwiesen. Kuzniar hat seine Beteiligung über sein Investmentvehikel Teleios Global Opportunities Master Fund auf 15,03 Prozent von zuvor 10,09 Prozent erhöht.

In der dritten Reihe machen Bastei Lübbe einen Satz von 20 Prozent nach oben. Die Mediengruppe hat Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr 2017/18 gesteigert. Die Aktie hatte jüngst massiv unter einer Sonderabschreibung gelitten, was das kräftige Plus nun relativiert.

