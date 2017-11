Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Axa nach einer Fachkonferenz zur Versicherungstechnologiebranche (Insurtech) auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Die Branche befinde sich noch in frühem Entwicklungsstadium, gewinne aber an Dynamik, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Munich Re, Allianz, Axa und Aviva sieht er gut aufgestellt./ajx/bek Datum der Analyse: 21.11.2017

ISIN: FR0000120628