Stadtlohn - Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) notierte gestern Morgen im Bereich der 2.579/2.569 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de". Der Index habe bereits am Morgen sein TT formatiert und sei dann von dort aus in kleineren Impulsen zunächst an und mit Aufnahme des offiziellen Handels dann über die 2.580 Punkte gestiegen, wo er sich auch habe festsetzen können.

Den vollständigen Artikel lesen ...