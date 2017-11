Gerade noch mal die Kurve gekriegt: Daimler drohte gestern Früh deutlicher unter die Unterstützung um 69,40 Euro zu rutschen, der Weg Richtung 66,00/66,50 Euro wäre frei gewesen. Doch dann kamen bald nach Handelsbeginn kräftige Käufe auf, die - wenngleich ganz knapp - ein "bullish engulfing pattern" generierten. Und heute steigt Daimler (ISIN: DE0007100000) weiter, strebt in Richtung der bei 70,78 Euro verlaufenden 20-Tage-Linie, deren Überwinden den Weg an das bisherige Jahreshoch (73,64 Euro) frei machen würde. Wie stehen die Chancen, dass es wirklich so kommt?

Das ist eine Frage, die vom Grad der Zuversicht der Anleger abhängt. Logisch, wovon sonst. Aber diese Zuversicht müsste sich vor allem auf Volkswagen beziehen. Denn es waren keine Nachrichten von Daimler, die die Aktie gestern wieder höher trugen. Es war die Anpassung der mittelfristigen Ziele bei VW, die die Autobauer insgesamt und in ihrem Kielwasser auch noch viele Aktien von Zulieferern nach ...

