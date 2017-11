Der chinesische Internetgigant Tencent ist an der Börse erstmals mehr wert als Facebook. Am Dienstag trieb der Anstieg des Aktienkurses die Marktkapitalisierung in Hongkong auf den neuen Höchststand von mehr als 522 Milliarden Dollar. Tencent ist damit das erste asiatische Unternehmen, das die Marke von einer halben Billion Dollar knacken konnte.

Den vollständigen Artikel lesen ...