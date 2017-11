Hamburg (ots) -



Weil er sich trotz seines Pleite-Skandals weiterhin ein Leben im Luxus gönnt, macht Boris Becker (50) momentan immer wieder Negativ-Schlagzeilen. Doch eine nimmt den Tennis-Helden jetzt in Schutz: seine Ex-Frau Barbara. Im exklusiven Interview mit Closer (EVT 22.11.) verrät sie, warum sie weiterhin zu Boris steht.



"Wir sind ja nun schon lange geschieden. Das ist manchmal so, dass ich mich kaum zurückerinnern kann. 15 Jahre, in denen so viel passiert ist. Aber natürlich gehört Boris immer zur Familie", erzählt Barbara. Das Verhältnis zu ihrem Ex-Mann sei gut: "Es ist sehr respektvoll und in dem Bewusstsein, dass wir Eltern von zwei wunderbaren Kindern sind. Das ändert sich auch nicht."



Die Heidelbergerin fordert die Medien auf, ihre ehemals große Liebe in Ruhe zu lassen: "Ich finde es ganz schlimm, was da mit ihm gemacht wird. Ich finde, es reicht! Nicht dass Boris nicht dran gewöhnt ist. Aber dieser Shitstorm sollte aufhören."



