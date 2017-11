Basel (ots) -



Trotz schwierigem Konjunkturumfeld konnte die Schweizer

Pharmaindustrie in den beiden vergangenen Jahren weiter expandieren.

Aufgrund des hohen realen Wertschöpfungswachstums von

durchschnittlich 7.2 Prozent pro Jahr trug die Branche im vergangenen

Jahrzehnt massgeblich zum Wachstum der Schweizer Wirtschaft bei und

erwirtschaftete 2016 rund 28.9 Milliarden Franken. Das zeigt eine

aktuelle Studie von BAK Economics und Polynomics. Vom

wirtschaftlichen Erfolg der Schweizer Pharmaunternehmen profitieren

auch andere Branchen. Mit jedem Franken Wertschöpfung aus der

Forschungs- und Produktionstätigkeit der Pharmaindustrie entstehen

zusätzlich nochmals 70 Rappen Wertschöpfung in anderen Branchen.

Insgesamt erwirtschafteten branchenfremde Schweizer Unternehmen so im

Jahr 2016 rund 20.7 Milliarden Franken und schafften gut 138 000

Arbeitsplätze.



Die Pharmaindustrie war in den vergangenen Jahren der wichtigste

Wachstumstreiber für den Industriestandort Schweiz und hat dadurch

massgeblich zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum beigetragen. Rund ein

Fünftel des realen BIP-Wachstums der Schweiz ging auf das Konto der

Schweizer Pharmaindustrie. Zum siebten Mal haben BAK Economics AG und

Polynomics AG im Auftrag von Interpharma die aktuellen

volkswirtschaftlichen Daten zur Bedeutung der Pharmaindustrie in der

Schweiz erhoben.



Viermal so viel Wertschöpfung



Die Anzahl der Stellen direkt in der Pharmaindustrie hat sich in

den vergangenen 10 Jahren um 12 000 Stellen erhöht, während

gleichzeitig rund 16 500 Stellen in anderen Industriebranchen

abgebaut wurden. Rund 43 000 Vollzeitstellen (FTE) boten die

Schweizer Pharmaunternehmen im Jahr 2016 an. «An den verschiedenen

Schweizer Standorten arbeiten die Mitarbeitenden in der Forschung und

Entwicklung, in der Produktion oder am Unternehmenssitz. Mit einer

Produktivität von 350 Franken pro Arbeitsstunde rangierte die

Pharmaindustrie im Schweizer Branchenvergleich klar an erster

Stelle», sagte Dr. René Buholzer, Generalsekretär von Interpharma,

anlässlich der Medienkonferenz. Pro Arbeitsplatz in der

Pharmaindustrie wird rund viermal so viel Wertschöpfung erzielt wie

im gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt.



Von dieser erfolgreichen wirtschaftlichen Tätigkeit der

Pharmaindustrie profitieren auch andere Branchen. So fallen auf jeden

Franken Wertschöpfung, den die Pharmaindustrie generiert, durch

Aufträge für Zulieferbetriebe weitere 70 Rappen an Wertschöpfung in

anderen Schweizer Branchen an. Direkt und indirekt ergibt sich ein

Wertschöpfungsbeitrag von 49.6 Milliarden Franken oder knapp acht

Prozent der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung. Und mit jedem

Arbeitsplatz in der Pharmaindustrie entstehen zusätzlich 3.2

Vollzeitstellen in Unternehmen anderer Branchen.



Attraktive Rahmenbedingungen erhalten



Die Pharmaindustrie stieg in den vergangenen Jahren in

verschiedenen Regionen der Schweiz zu einer der wichtigsten Stützen

und zum Impulsgeber der regionalen Wirtschaft auf. Am Beispiel des

Biotechnologieunternehmens Biogen, das in Luterbach 1.5 Milliarden

Franken in den Bau einer hochmodernen biopharmazeutischen

Produktionsanlage investiert, werden in der Studie von BAK Economics

AG die Wirkungskanäle aufgezeigt. Mit der Produktionsanlage entstehen

im Kanton Solothurn direkt rund 600 neue Arbeitsplätze. Neben den 400

Stellen in der biopharmazeutischen Produktion werden zusätzlich 200

Arbeitsplätze in den ausgelagerten Bereichen Gebäudeunterhalt,

Reinigung und Gastronomie geschaffen. «Die Rekrutierung läuft auf

Hochtouren», sagte Dr. Natascha Schill, Managing Director Biogen

Switzerland AG, an der Medienkonferenz.



Aufgrund der Modellrechnungen geht BAK davon aus, dass mit dem

Biogen-Betrieb im Jahr 2019 ein zusätzliches Wachstumspotenzial von

1.5 bis 2.0 Prozent des kantonalen Bruttoinlandsprodukts verbunden

ist und die Biogen-Investitionen in der gesamten Schweiz eine

Bruttowertschöpfung von mehr als 800 Millionen Franken auslösen.

Damit verbunden sind mehr als 2 000 Arbeitsplätze, viele davon in der

Region. Als wichtigen Erfolgsfaktor für die Pharmaindustrie nannte

Natascha Schill attraktive Rahmenbedingungen. Dazu zählen

insbesondere der unbürokratische Zugang zu wichtigen Exportmärkten,

die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte, die Sicherstellung

der Exzellenz des schweizerischen Forschungsplatzes sowie eine

wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung.



