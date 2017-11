Liebe Leser,

Aixtron teilte mit, dass die firmeneigene "ALD- und CVD-Produktlinie für Speicherchips" nun erfolgreich verkauft ist. Die Transaktion wurde demnach per 15. November 2017 abgeschlossen, Käufer war eine Eugene Technology Inc., die wiederum eine 100%ige Tochter der südkoreanischen Eugene Technology Ltd. sein soll. Der Verkauf an sich ist keine Überraschung, denn dazu hatte Aixtron bereits die Aktionäre informiert. Doch es gab noch die Einschränkung, dass die zuständigen Behörden ... (Peter Niedermeyer)

