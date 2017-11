Köln (ots) - Die Vaillant Group, einer der führenden Anbieter

umweltfreundlicher Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik, hat seinen

weltweiten indirekten Einkauf transformiert. Zusammen mit der auf

Einkauf und Supply Chain Management spezialisierten

Unternehmensberatung INVERTO wurde das globale Procurement für die

internationale Wachstumsstrategie aufgestellt. Durch begleitendes

Change Management konnten die neuen Prozesse optimal in die

Organisation integriert werden.



Im Rahmen eines zweijährigen Projekts hat INVERTO gemeinsam mit

Vaillant eine zukunftsfähige Einkaufstrategie entwickelt und

umgesetzt. Dazu wurden die unterschiedlichen Bedarfskategorien im

indirekten Einkauf mittels interner Datenbestände und

Mitarbeiterinterviews analysiert. Anschließend wurden konkrete

Umsetzungsschritte definiert sowie die neuen Prozesse im Unternehmen

implementiert. Das Besondere bei dem Projekt "Purchasing Excellence"

war, dass es den gesamten Konzern mit Fokus auf 61 Gesellschaften in

11 Ländern umfasste. Kernidee der neuen Strategie ist die

internationale Vernetzung von 21 nationalen Vertriebsgesellschaften

mit der zentralen Einkaufsabteilung.



Das Erfolgsrezept von "Purchasing Excellence" war die Einbindung

von allen Entscheidungsträgern und eine zielgerichtete Kommunikation

zwischen allen Beteiligten von Anfang an: Das Team aus Mitarbeitern

von Vaillant und INVERTO musste 200 Entscheidungsträger weltweit

informieren und koordinieren, die im Rahmen von über 300

Einkaufsinitiativen eingebunden wurden.



Eine weitere Herausforderung des Projekts war der Aufbau neuer

lokaler Einkaufsfunktionen in 21 internationalen

Vertriebsgesellschaften und die Besetzung dieser neu geschaffenen

Positionen. Die erfolgreiche Integration der neuen Mitarbeiter ist

vor allem auf das begleitende Change Management mit einem

professionellen, mitarbeiterorientierten Onboarding-Prozess

zurückzuführen. Auch die Tatsache, dass das Topmanagement aus allen

Fachbereichen von Vaillant den Transformations-Prozess von Anfang an

unterstützte, hat enorm zum Projekterfolg beigetragen.



"Die Einstellung unserer Mitarbeiter sowie deren Bereitschaft und

Mithilfe zur Veränderung, haben das Projekt wesentlich mitgetragen.

Wir haben mit der Einkaufstransformation den Weg für weiteres

internationales Wachstum geschaffen und konnten mit Unterstützung von

INVERTO bereits ergebniswirksame Einsparungen im zweistelligen

Millionenbereich realisieren. Die Prozesse wurden optimal

implementiert und werden in der Praxis aktiv gelebt. Daher wollen wir

uns mit dem Projekt um den World Procurement Award bewerben"

berichtet Dr.-Ing. Norbert Schiedeck, Vaillant Group Geschäftsführer

Technik.



Der World Procurement Award zeichnet einmal jährlich im Mai, die

weltbesten Vordenker, Innovationsführer und Transformationsbeispiele

im Einkauf aus.



Über die Vaillant Group



Die Vaillant Group ist ein international tätiges Unternehmen mit

Hauptsitz in Remscheid, Deutschland, das in den Bereichen Heiz-,

Lüftungs- und Klimatechnik tätig ist. Als einer der weltweiten Markt-

und Technologieführer entwickelt und produziert die Vaillant Group

maßgeschneiderte Produkte, Systeme und erbringt Dienstleistungen für

Wohnkomfort. Das Produktportfolio reicht von effizienten Heizgeräten

auf Basis herkömmlicher Energieträger bis hin zu Systemlösungen zur

Nutzung regenerativer Energien. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte das

Unternehmen, das sich seit seiner Gründung 1874 in Familienbesitz

befindet, mit mehr als 12.000 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 2,4

Mrd Euro.



Über die INVERTO GmbH



INVERTO ist als internationale Unternehmensberatung einer der

führenden Spezialisten für strategischen Einkauf und Supply Chain

Management in Europa.



Das Leistungsangebot reicht von der Identifizierung und Bewertung

von Potenzialen zur Kostensenkung und Prozessoptimierung über deren

Umsetzung vor Ort bis zur Professionalisierung der gesamten Supply

Chain.



Als Tochter der Boston Consulting Group unterstützt das

Unternehmen bei der Effizienzsteigerung und hilft Unternehmen dabei,

wettbewerbsfähig zu bleiben. Zu den Kunden zählen internationale

Konzerne, führende Mittelständler aus Industrie und Handel und die

weltweit größten Private Equity Unternehmen.





Originaltext: Inverto GmbH

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100051375

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100051375.rss2



Kontakt:

Melanie Burkard-Pispers

Leiterin Marketing & Kommunikation

Lichtstraße 43i

D-50825 Köln

Telefon +49 221-485 687-141

E-Mail: presse inverto.com

www.inverto.com