Mit seinem deutschlandweit ersten Tchibo X-Mas Pop-up-Store läutet Tchibo seit dem 17. November die Adventszeit in der Hamburger Innenstadt ein. In der Mönckebergstraße 8 können sich Kunden auf vielseitige Geschenkeideen aus der Tchibo Gruppe in einem Shop in einladender Atmosphäre freuen. Tchibo versüßt den Hamburgern den Einkauf mit Aktionstagen sowie nützlichen Geschenketipps und sorgt damit für stressfreies Weihnachtsshopping.



Geschenkevielfalt unter einem Dach



Von Damenmode, Wäsche und Schmuck über Küchen- und Kaffeeprodukte bis hin zu Kinderspielzeug und weiteren Artikeln aus den Tchibo Wochenwelten vor Weihnachten - das Sortiment inspiriert Jung und Alt mit Geschenkeideen. Doch das ist längst nicht alles: "Mit dem Tchibo X-Mas Pop-up-Store gehen wir in diesem Jahr einen völlig neuen Weg", so Wibke Bachor, Direktorin der deutschen Tchibo Filialen. "Denn neben Tchibo begeistern hier auch Blume 2000 mit weihnachtlichem Blumenschmuck für ein festliches Zuhause und der Onlineshop lovlee.de erstmals offline mit seinen handverlesenen Präsenten in Geschenksets verpackt." Die große Auswahl macht es Geschenkesuchenden besonders leicht, die perfekten Weihnachtspräsente für ihre Lieben zu finden.



Aktionstage: Cathy Hummels und Rikscha-Shuttles sorgen für besondere Shoppingmomente



An jedem der fünf Donnerstage vor Weihnachten überrascht Tchibo mit besonderen Aktionen: So dekoriert am 23. November ab 15 Uhr Cathy Hummels eine Weihnachtstafel und zeigt, wie das Festmahl besonders gemütlich wird. Am 30. November sowie am 7., 14. und 21. Dezember profitieren die Storebesucher von einem exklusiven Rikscha-Shuttle. Ab einem Einkaufswert von 50 Euro fährt der Shuttle alle Shopper zu einem beliebigen Ziel innerhalb der Innenstadt. Tchibo bietet den Hamburgern so Inspiration für Geschenke und stressfreies Shopping in der Weihnachtszeit.



