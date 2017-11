Die Börsenblogger um 12: DAX erobert 13.100-Punkte-Marke zurück, Volkswagen überzeugt erneut

Am Dienstag macht es der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) genauso wie am Vortag. Nach einem schwächeren Handelsauftakt legt das wichtigste deutsche Börsenbarometer am Mittag bereits wieder deutliche Kurszuwächse auf das Parkett hin. Nun wurde selbst die Marke von 13.100 Punkten zurückerobert.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,6% 13.131

MDAX +0,4% 26.681

TecDAX +0,6% 2.558

SDAX +0,5% 11.804

Euro Stoxx 50 +0,4% 3.576

Die Topwerte im DAX sind Volkswagen (WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005), ProSiebenSat.1 (WKN: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770) und BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003). Vor allem Volkswagen überzeugt. Die Wolfsburger setzen ihre positive Entwicklung der Vortage fort. Dagegen kommt die Deutsche-Bank-Aktie (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) nicht vom Fleck, nachdem sich ein Analyst nicht gerade optimistisch zu den Aussichten des Instituts geäußert hat.

