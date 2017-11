Liebe Trader,

Das Wertpapier des spanischen Telekommunikationsriesen Telefonica S.A. versucht sich auf einem durchaus niedrigen Kursniveau von grob 8,58 Euro an einer Stabilisierung und folglich steigenden Kursgewinnen. Die Chancen hierfür stehen aus technischer Sicht auch ganz passabel, sofern es mit den Kursnotierungen nicht weiter abwärts geht. Seit März dieses Jahres steckt der Wert nämlich wieder in einer Korrekturphase fest und gab auf ein Verlaufstief von 8,42 Euro bis zur letzten Woche nach. Zu Beginn dieser Handelswoche präsentiert sich das Papier wieder recht fest und konnte um einige Punkte zulegen. Doch für einen tragfähigen Boden müssen erst noch ganz andere Hürden gemeistert werden, damit sich endlich eine Trendwende und damit steigende Kursnotierungen durchsetzen.

Long-Chance:

Solange das Wertpapier von Telefonica oberhalb des Kursniveaus von grob 8,50 Euro verweilt, sind weitere Kursgewinne an eine untergeordnete Abwärtstrendlinie (grau) bei grob 8,90 Euro kurzfristig möglich. Aber erst ein nachhaltiger Ausbruch darüber eröffnet erst weiteres Kurspotenzial an die übergeordnete Trendkanalbegrenzung bei rund 9,60 Euro und kann über entsprechende Long-Positionen nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch unter den Vorwochentiefs von 8,42 Euro aufhalten. Sämtliche Rücksetzer darunter dürften hingegen die Bären auf den Plan rufen und zu einem Kursabschlag auf die Unterstützungszone aus der zweiten Jahreshälfte 2016 von 7,45 Euro abwärts führen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 8,57 Euro

Kursziel: 8,90 / 9,26 / 9,60 Euro

Stopp: < 8,42 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,15 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Telefonica S.A., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 8,57 Euro; 12:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

