Original-Research: GESCO AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO AG Unternehmen: GESCO AG ISIN: DE000A1K0201 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2017/18 Empfehlung: Kaufen seit: 21.11.2017 Kursziel: 41,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 21.11.2017, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen und Alexander Langhorst Starkes erstes Halbjahr 2017/18 Nach einem außerordentlich starken Auftaktquartal setzte sich die erfreuliche Geschäftsentwicklung der GESCO AG im zweiten Quartal 2017/18 nahtlos fort. Und auch die vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal weisen Steigerungen bei Umsatz sowie Auftragseingang und -bestand aus, sodass der Vorstand durchaus Chancen sieht, die auf den oberen Rand der vormaligen Prognosebandbreiten konkretisierte Guidance zu übertreffen. Allerdings zeichnen sich für das zweite Semester auch gegenläufige, noch nicht abschließend quantifizierbare Einmaleffekte ab. Die zum Halbjahr kräftig von 4,6 auf 7,7 Prozent verbesserte EBIT-Marge bestätigt unserer Meinung nach, dass sich GESCO nach fünf Geschäftsjahren mit per Saldo rückläufiger Margen- und Ergebnisentwicklung nun wieder auf dem Weg des profitablen Wachstums bewegt. Hierzu trägt neben der seit Geschäftsjahresbeginn in die GuV einfließenden PGW-Gruppe, die den Konzern unseres Erachtens deutlich stärkt, auch das übrige Portfolio bei. Aus der zur Veräußerung gestellten Protomaster sieht das Management keine Risiken mehr in der Bilanz. Wann die diesbezüglichen Verkaufsverhandlungen zu einem Abschluss führen, ist jedoch nicht prognostizierbar. Die im Rahmen der Portfoliostrategie 2022 definierten Maßnahmen, aus denen bereits erste Erfolge sichtbar sind, sollen bis 2019 wirksam werden. Daher sind wir ebenso wie das Management auch für die weitere Zukunft der GESCO AG optimistisch gestimmt und erachten die bis 2022 angestrebte EBIT-Zielmarge von 8 Prozent unverändert als absolut realistisch erreichbar. Vor diesem Hintergrund und auf Basis unserer nochmals leicht angehobenen Schätzungen sowie unter Berücksichtigung des aktuellen 2018er-KGVs von 20,4 unserer aus MBB SE, INDUS Holding AG, MS Industrie AG und MAX Automation AG gebildeten Peer-Group setzen wir unser Kursziel für die GESCO-Aktie von 31 auf 41 Euro und die Einstufung von 'Halten' auf 'Kaufen' herauf. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15907.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179 374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179 374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 440 91 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE000A1K0201

AXC0127 2017-11-21/13:02