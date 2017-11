Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihre Einstufung "Halten" für die Aktien von Zumtobel auf "Sell" heruntergesetzt. Das Kursziel wurde von 16,4 Euro auf 9,0 Euro revidiert.

Das Unternehmen hat laut der jüngsten Studie des Experten Michael Marschallinger mit Preisdruck in Europa zu kämpfen. Aufgrund des stark aufgesplitterten Marktes würde ein Konsolidierungsprozess "Jahre dauern". Hart dürften auch die gesunkenen Umsätze im britischen Markt den Konzern getroffen haben. Diese reduzierten sich zum Vorjahr um 30 Prozent. Eine Verbesserung sei nicht in Sicht, erklärte Marschallinger weiter. Daneben dürften auch interne, logistische Probleme den Konzern plagen.

Beim Gewinn je Aktie erwartet der Erste-Analyst 0,41 Euro für 2017/18, sowie 0,74 Euro für 2018/19 und 1,01 Euro für 2019/20. Seine Dividendenschätzung je Titel beläuft sich für die Perioden 2017/18 und 2018/19 auf jeweils 0,17 Euro. Für 2019/20 erwartet der Experte eine Dividende in Höhe von 0,20 Euro.

Am Dienstagnachmittag notierten die Zumtobel-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,73 Prozent bei 11,46 Euro.

ISIN: AT0000837307