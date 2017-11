Heidelberg Pharma AG sichert sich rund 34,4 Mio. Euro aus Kapitalmaßnahme

Ladenburg, 21. November 2017 - Die Heidelberg Pharma AG (ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / WL6) hat heute die am 3. November 2017 beschlossene Kapitalmaßnahme erfolgreich abgeschlossen und durch Platzierung der maximal möglichen Anzahl an neuen Aktien sowie durch die Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen einen Bruttoemissionserlös von rund 34,4 Mio. Euro (einschließlich der Einbringung der Sacheinlage) erzielt. Es wurden 7.484.190 neue Aktien zum Preis von jeweils 2,60 Euro sowie 14.968.380 Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils 1,00 Euro bei bestehenden Aktionären der Heidelberg Pharma AG sowie bei neuen, institutionellen Investoren platziert. Die Kapitalmaßnahme war überzeichnet.

Der Heidelberg Pharma AG fließt aus der Kapitalmaßnahme insgesamt ein Bruttoemissionserlös von 34.427.274 Euro (einschließlich der Einbringung der Sacheinlage) zu, der für die Finanzierung der ATAC-Entwicklungsprogramme verwendet werden soll.

Die Hauptaktionärin dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG, Walldorf, (dievini) hat im Rahmen der Kapitalmaßnahme 1.511.128 neue Aktien gegen Einbringung des Rückzahlungsanspruchs aus dem Darlehensvertrag vom 11. Oktober 2016, 4.241.834 neue Aktien gegen Leistung einer Bareinlage sowie 13.882.276 Wandelschuldverschreibungen übernommen.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim beträgt das neue Grundkapital der Gesellschaft 22.452.570,00 Euro und ist eingeteilt in 22.452.570 auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennbetrag. Der Bruttoemissionserlös aus den neuen Aktien beträgt 19.458.894 Euro, davon 15.529.961 Euro aus der Barkapitalerhöhung und 3.928.933 Euro aus der Sachkapitalerhöhung. Das zur Verfügung stehende, genehmigte Kapital zur Ausgabe neuer Aktien wird damit voll ausgeschöpft.

Durch die Ausgabe von 14.968.380 Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils 1,00 Euro erzielt Heidelberg Pharma AG einen Bruttoemissionserlös von 14.968.380 Euro. Auf die Schuldverschreibungen werden keine Zinszahlungen durch das Unternehmen geleistet (Null-Kupon). Die Anleihegläubiger haben das Recht, die Wandelschuldverschreibungen ab dem 11. Januar 2018 bis zum Endfälligkeitstag vorbehaltlich bestimmter Nichtausübungszeiträume zum Wandlungspreis von 2,60 Euro je Aktie in bis zu 5.757.069 neue Aktien zu wandeln. Die Gesellschaft kann am Ende der Laufzeit von zwei Jahren ab Ausgabetag die Wandlung der Schuldverschreibungen in Aktien der Gesellschaft verlangen.

Die Kapitalmaßnahme wurde von der Baader Bank AG, Unterschleißheim, als Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

Über Heidelberg Pharma AG Die Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Ladenburg. Heidelberg Pharma AG ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative ATAC-Technologie (Antibody Targeted Amanitin Conjugates) und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt, um eine Vielzahl von ATAC-Kandidaten zu erzeugen. Der am weitesten fortgeschrittene eigene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples Myelom. Die klinischen Produktkandidaten MESUPRON(R) und REDECTANE(R) wurden zur Weiterentwicklung und Kommerzialisierung verpartnert. RENCAREX(R) steht zur Auslizenzierung und weiteren Entwicklung zur Verfügung. Die Heidelberg Pharma AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol WL6. Weitere Informationen finden Sie unter www.heidelberg-pharma.com.

Kontakt Heidelberg Pharma AG IR/PR-Unterstützung MC Services AG Sylvia Wimmer Tel.: +49 89 41 31 Katja Arnold (CIRO) Managing 38-29 E-Mail: Director & Partner Tel.: +49 89 investors[at]hdpharma.com 210 228-40 E-Mail: Schriesheimer Str. 101, 68526 katja.arnold[at]mc-services.eu Ladenburg

Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberg Pharma AG Schriesheimer Str. 101 68526 Ladenburg Deutschland Telefon: +49 (0)89 41 31 38 - 0 Fax: +49 (0)89 41 31 38 - 99 E-Mail: info@hdpharma.com Internet: www.heidelberg-pharma.com ISIN: DE000A11QVV0 WKN: A11QVV

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

