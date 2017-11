NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Grand City Properties von "Buy" auf "Hold" abgestuft mit einem Kursziel von 20 Euro. Die Gewinndynamik der Immobiliengesellschaft lasse nach, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Positive Kursimpulse gebe es erst einmal nicht. Die Aktien von LEG Immobilien, die der Experte zum Kauf empfiehlt, böten eine höhere Gewinnrendite./bek/ajx

Datum der Analyse: 20.11.2017

ISIN LU0775917882

