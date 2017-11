NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat RTL von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 73,00 auf 81,50 Euro angehoben. Die Bewertungen seien günstig, die Erwartungen gering und die strukturellen Sorgen übertrieben, schrieb der neu zuständige Analyst Daniel Kerven in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Medienwerten. Zudem übersehe der Markt neue Wachstumschancen und die Möglichkeit einer Sektorkonsolidierung. Für RTL spreche unter anderem das robuste Geschäft mit Fernseh-Werbung in Deutschland./ck/edh

Datum der Analyse: 20.11.2017

