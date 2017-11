SLEEPZ AG: Neun-Monats-Zahlen geprägt von Verzögerungen bei Wachstumsprojekten

Die auf den Online-Handel im Bereich "Schlafwelten" fokussierte Unternehmensgruppe SLEEPZ AG (ISIN DE000A2E3772 - "SLEEPZ") hat bei der Umsetzung ihrer Wachstumsprojekte Fortschritte gemacht, musste aber in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2017 dennoch einen deutlichen Umsatzrückgang hinnehmen. Auch das EBITDA lag unter dem der Vorjahresperiode. Verbessert hat sich hingegen das Periodenergebnis.

Insgesamt erwirtschaftete der SLEEPZ Konzern in den ersten neun Monaten 2017 einen Umsatz in Höhe von 8,8 Mio. EUR und lag damit 19 Prozent unterhalb des Vorjahresniveaus. Nachdem die knappe Liquiditätsausstattung und die einhergehenden Kostenreduzierungen den Umsatz im ersten Halbjahr belastet hatten, konnten auch die wieder zunehmenden Marketingaktivitäten von SLEEPZ nicht dazu beitragen, den branchenweit stagnierenden Umsätzen im 3. Quartal in dem gewünschten Maß entgegenzuwirken. Nach Veröffentlichungen über mangelhafte Rohstofflieferungen an die Matratzen-Hersteller, die im Markt für erhebliche Unruhe gesorgt hatten, hatte der Vorstand hierzu bereits Mitte Oktober berichtet und die Jahresprognose für 2017 insgesamt angepasst.

Der Rohertrag mit 2,7 Mio. EUR (Vorjahr 3,6 Mio. EUR) und das EBITDA in Höhe von minus 1,8 Mio. EUR (Vorjahr: minus 1,3 Mio. EUR) lagen angesichts einer leicht verschlechterten Materialaufwandsquote in Höhe von 68,3 % (Vorjahr 67,0%) ebenfalls unter Vorjahresniveau.

Das Periodenergebnis in Höhe von minus 2,9 Mio. EUR hat sich nach dem Wegfall des VC-Minderheitsportfolios hingegen deutlich gegenüber dem der Vorjahresperiode in Höhe von minus 3,9 Mio. EUR verbessert. Im 4. Quartal wird sich hier zudem positiv auswirken, dass der für die Betreuung und Veräußerung des VC-Portfolios bis Ende des Jahres 2017 bestehende Dienstleistungsvertrag vorzeitig aufgelöst werden konnte - insgesamt ergab sich hierdurch für 2017 eine Kosteneinsparung von 150 TEUR.

Weiterhin befindet sich die Gesellschaft in Übernahmegesprächen mit der Cubitabo GmbH (www.bettenriese.de). In diesem Zusammenhang wird ein Modell erörtert, bei dem das Berliner Unternehmen aus Integrationsgründen von der sleepz Home GmbH übernommen und die sleepz Home im Anschluss zu möglichst 100% in die SLEEPZ AG eingebracht würde. Ob dies gelingt, steht zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht fest.

Gleichzeitig sieht der Vorstand Umsatzpotenziale insbesondere bei den eigenen Matratzenserien "Grafenfels" und "Matratzenheld". Hierzu erläutert Oliver Borrmann, Vorstand von SLEEPZ: "Wir haben unsere Wachstumsprojekte ,Grafenfels' und ,Matratzenheld' angeschoben, konnten diese aber noch nicht soweit vorantreiben, als dass sich dies in unseren Zahlen in 2017 niedergeschlagen wird. Unser Ziel ist es nun, in 2018 mit den Matratzenserien jeweils eine Stückzahl im fünfstelligen Bereich zu vertreiben."

Die vollständige Quartalsmitteilung wird am 30.11.2017 unter www.sleepz.com veröffentlicht.

Über SLEEPZ AG

Die SLEEPZ AG ist eine auf den Bereich Schlafwelten (Schlafraummöbel, Betten, Lattenroste, Matratzen, Bettwaren, Accessoires) fokussierte eCommerce Unternehmensgruppe. Ihre Tochtergesellschaften sleepz Home GmbH, Matratzen Union GmbH, Ecom Union GmbH und Markenschlaf GmbH betreiben Online-Shops im Bereich Schlafwelten, so u.a. www.perfekt-schlafen.de, www.markenschlaf.de, www.schlafnett.de, www.matratzenunion.de, www.schlafhandel.de, www.onletto.de, www.schoene-traeume.de oder www.matratzendiscount.de. Die Grafenfels Manufaktur GmbH hat unter der Marke "Grafenfels" eine eigene Matratzen-Kollektion entwickelt. Weiterhin verfügt die Gruppe über Showrooms in Berlin und Wolfhagen.

Für weitere Informationen:

Corinna Riewe - Investor Relations - +49 30 20305567 cr@sleepz.com

