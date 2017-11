Übergeordnet befindet sich das Papier von Nike seit grob 2003 in einer intakten Aufwärtsbewegung, die sich in den letzten Jahren sogar noch beschleunigt hat. Bis Ende 2015 gelang es so auf ein Verlaufshoch von 68,19 US-Dollar zuzulegen, wenig später stellte sich eine knapp einjährige Konsolidierungsphase zurück auf das runde Niveau von 50,00 US-Dollar ein. Seither schwankt die Aktie aber in einem 10,00 Dollar-Korridor seitwärts und wird auf der Oberseite bei grob 60,00 US-Dollar begrenzt. Da sich die Notierungen zuletzt wieder an die Jahreshochs herangearbeitet haben und ein Ausbruch darüber als möglich eingestuft wird, ergeben sich hierdurch hervorragende Long-Chancen auf mittelfristiger Basis.

Ausbruch auf frische Hochs schon bald möglich

