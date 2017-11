Unterföhring (ots) -



- Die achtteilige erste Staffel ab 24. November auf Sky Atlantic HD - Hauptdarstellerin Frankie Shaw schrieb und inszenierte die Serie basierend auf eigenen Erfahrungen - Shaw adaptierte ihren eigenen Kurzfilm, der 2015 auf dem Sundance Festival prämiert wurde - Auch über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand abrufbar



Frau mit Kind sucht Mann für Sex - und landet doch immer wieder nur beim Windelnwechseln: Sky zeigt die entwaffnend-ehrliche Showtime-Comedyserie ab 24. November auf Sky Atlantic HD. Die achtteilige erste Staffel wird immer freitags um 20.15 Uhr ausgestrahlt und ist parallel über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand abrufbar. Auf den zuletzt genannten Verbreitungswegen stehen seit dem 20. November bereits die ersten drei Episoden in der englischen Originalfassung auf Abruf bereit und werden wöchentlich immer in der Nacht von Sonntag auf Montag (parallel zur US-Ausstrahlung) mit der nächsten folgenden Episode ergänzt.



Über "SMILF":



Bridgette Bird (Frankie Shaw): Jung, gut aussehend, aber alleinerziehende Mutter eines zweijährigen Sohnes. Ein Fulltime-Job, den die Mittzwanzigerin mit Unterstützung ihrer eigenwilligen Mutter (Rosie O'Donnell) mehr oder minder erfolgreich meistert, während ihr Privatleben auf der Strecke bleibt. Dass sie ihre Nächte aber meist mit ihrem Vibrator verbringen muss und selbst ihre Frauenärztin zu mehr Sex rät, gibt Bridgette dann doch zu denken. Als der Flirtversuch mit dem coolen Basketballspieler von nebenan im Fiasko endet, geht Bridgette zum Äußersten - und krallt sich für den heiß ersehnten One-Night-Stand einen Ex-Freund, den sie zufällig im Supermarkt trifft.



Der Slang-Begriff SMILF steht für "Single Mother I'd like to F..." - doch in der ebenso ehrlichen wie haarsträubend lustigen Serie tut sich die Hauptfigur Bridgette verdammt schwer, neben Kindererziehung und Job auch noch ein nennenswertes Sexleben aufrecht zu erhalten. Star der Serie ist Frankie Shaw, die mit ihrem selbst geschriebenen und -inszenierten Kurzfilm "Smilf" beim Sundance Festival 2015 den Kurzfilmpreis der Jury gewann. Für den US-Seriensender Showtime entwickelte sie daraus eine achtteilige Serie. Shaw kennt das Thema gut: Sie war selbst eine "Single Mom" und ließ ihre eigenen Erfahrungen in die Serie einfließen. Neben Rosie O'Donnell, die man in Deutschland unter anderem aus der Realverfilmung "Flintstones: Die Familie Feuerstein" kennt, spielen Miguel Gomez ("The Strain") und die Australierin Samara Weaving ("Home And Away") an der Seite von Frankie Shaw. Als Gaststar ist unter anderem Connie Britton ("Nashville") zu sehen.



Facts:



Originaltitel: "SMILF", Comedyserie, USA 2017, 1. Staffel, 8 Episoden, je ca. 30 Minuten. Regie: Scot Armstrong, Jay Karas. Serienschöpferin und Drehbuchautorin: Frankie Shaw. Ausführende Produzenten: Frankie Shaw, Michael London, Lee Eisenberg, Gene Stupnitsky, Scott King und Janice Williams. Darsteller: Frankie Shaw Rosie O'Donnell, Miguel Gomez, Samara Weaving, Ismael Cruz Cordova, Connie Britton.



Ausstrahlungstermine:



Ab 24.11.2017, freitags um 20.15 Uhr wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky Atlantic HD und parallel auch auf Sky Ticket, Sky Go und On Demand.



Über Sky Atlantic HD:



Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under - Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions" oder "Twin Peaks", sowie ausgewählte Produktionen wie "The People v. O.J. Simpson: American Crime Story" und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig und auf Abruf über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.



Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/serie sowie auf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.



