In unserer Rubrik "Relative Stärke" finden Sie unter "DIX" die 200-Tage-Linie. Evotec ist grade im Begriff diese technisch wichtige Zone zu verteidigen. Wie es um die Aktie technisch bestellt ist, lesen Sie in der Chartanalyse der HSBC - hier. Für Trader haben wir den Turbo-Bull TD8427, den OS-Call DD0KT5 und den sehr spekulativen Inliner HW8KOM in die Auswahl genommen. Der DAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...