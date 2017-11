Die US-Bank JPMorgan hat Nestle nach einer Bloomberg-Meldung über ein Interesse am US-Bionahrungshersteller Hain Celestial auf "Overweight" belassen mit einem Kursziel von 97 Franken. Dies überrasche sie, denn Hain passe nicht zur Strategie und zum Portfolio der Schweizer, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Begrüßen würde sie einen derartigen Zukauf nicht./ajx/bek Datum der Analyse: 21.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0045 2017-11-21/14:37

ISIN: CH0038863350