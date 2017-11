Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Drillisch nach dem starken Kursanstieg in diesem Jahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Sowohl Drillisch als auch United Internet böten unverändert starkes Wachstum, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die überdurchschnittliche Kursentwicklung der Papiere der beiden Telekomdienstleister dürfte folglich noch andauern./bek/ajx Datum der Analyse: 21.11.2017

