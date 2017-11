FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Spezialchemiekonzerns Covestro sind am Dienstag nach positiven Analystenkommentaren auf ein Rekordhoch von 84,71 Euro gestiegen. Am frühen Nachmittag zählten sie mit einem Plus von noch 2,72 Prozent auf 84,51 Euro zu den Favoriten im Index der mittelgroßen Werte MDax .

Analyst Heiko Feber vom Bankhaus Lampe hatte zuvor die Bewertung der Papiere mit "Kaufen" und einem Kursziel von 100 Euro aufgenommen. Covestro dürfte bis Mitte 2018 von einem guten Geschäftsumfeld für Polyurethan profitieren, schrieb der Experte in einer Studie. Zudem könnten weitere Anteilsverkäufe durch die ehemalige Mutter Bayer den Streubesitz steigern und dadurch eine Aufnahme in den Dax im Jahr 2018 wahrscheinlicher machen.

Luft nach oben bis zu seinem neuen Kursziel von 112 Euro sieht Analyst Christian Faitz vom Investmenthaus Kepler Cheuvreux. Auch er rät zum Kauf der Papiere. Der Hersteller von Spezialchemieprodukten profitiere von einem unverändert knappen Angebot bei gleichzeitig robuster Nachfrage, erklärte Faitz./mis/jha/

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006062144

AXC0157 2017-11-21/14:54