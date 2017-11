Palatin Technologies (WKN: A1C538) lässt auf seine Worte erneut Taten folgen und gibt heute den Abschluss eines weiteren Lizenzdeals für sein vor der Zulassung stehendes Lust-Medikament Bremelanotide bekannt. Der globale Rollout nimmt damit weiter Fahrt auf.

Mit Kwangdong Pharmaceutical hat Palatin einen der führenden Pharmaproduzenten Südkoreas mit einem letztjährigen Umsatz von 919 Millionen USD als Partner gewinnen können. Für die südkoreanischen Bremelanotide-Rechte zahlt Kwangdong 500.000 USD sofort, 3 Millionen USD mit dem ersten kommerziellen Verkauf sowie bis zu 37,5 Millionen USD an verkaufsbasierten Meilensteinen. Darüber hinaus erhält Palatin auch in Südkorea eine Vergütung auf die Nettoumsätze des Produkts, die bis in den zweistelligen Prozentbereich reichen können.

Neues Jahreshoch erreicht - Pipeline an Kurskatalystoren weiter prall gefüllt

Kwangdong-CEO Sung-Won Choi sieht für Bremelanotide als Nischenprodukt "gewaltiges Potenzial" und freut sich auf die Kommerzialisierung:

Unsere starken Marketing- und Verkaufskapazitäten und etablierten Beziehungen zu Meinungsführern ...

