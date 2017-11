Remondis und Veolia sind weiter auf Einkaufstour. Wie das Bundeskartellamt auf seiner Internetseite mitgeteilt hat, haben die beiden Entsorgungskonzerne weitere Übernahmen angemeldet. Remondis möchte die Entsorgungsdienste Lang in Mühlau bei Chemnitz übernehmen, Veolia hat die Kunststoffrecycler Multipet und Multiport in Bernburg an der Saale in Sachsen-Anhalt ins Auge gefasst. Die 2001 gegründete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...