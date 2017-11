Die Aktien von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) (BVB) haben am Dienstag im SDAX deutlich zugelegt. Nach einer schwachen Kursentwicklung zu Wochenauftakt wurde das Plus von 4,38 Prozent am Markt mit Aufbruchstimmung vor der am Abend anstehenden Partie gegen den englischen Vertreter Tottenham Hotspur begründet. Mit dem ersten Sieg in...

Den vollständigen Artikel lesen ...