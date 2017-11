Die NordLB hat das Kursziel für Fuchs Petrolub nach Zahlen von 46 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Ergebnisschwäche des Schmierstoffherstellers habe sich im dritten Quartal fortgesetzt, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Belastung durch höhere Rohstoffkosten sei offenbar so ausgeprägt, dass nun auch die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr gesenkt worden sei. Angesichts des verhaltenen Gewinnausblicks für das laufende Jahr erscheine die Aktie auch nach jüngster Korrektur noch recht anspruchsvoll bewertet./ajx/bek Datum der Analyse: 21.11.2017

ISIN: DE0005790430