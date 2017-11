Frankfurt - Europas Aktienmärkte haben ihre Gewinnserie im Oktober fortgesetzt, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniEuroAktien (ISIN DE0009757740/ WKN 975774).Der EURO STOXX 50-Index habe 2,2 Prozent zugelegt. Insgesamt hätten die Indices in weiten Teilen des Monats ohne größere Schwankungen seitwärts tendiert. Erst zum Monatsende sei Bewegung in die Märkte gekommen, als die Europäische Zentralbank (EZB) bekannt gegeben habe, ihr Anleiheankaufprogramm vorerst fortzusetzen. Ab Januar 2018 würden die Notenbanker zwar nur noch Anleihen im Volumen von 30 anstelle von 60 Milliarden Euro kaufen. Dafür werde das Programm aber um neun Monate verlängert. Zudem behalte sich die EZB vor, die Anleihekäufe über September 2018 hinaus zu verlängern oder gar wieder aufzustocken.

