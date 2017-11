Bad Marienberg - Die Südzucker AG (ISIN DE0007297004/ WKN 729700) hat am 21. November 2017 über ihre 100-prozentige niederländische Tochtergesellschaft Südzucker International Finance B.V. eine Unternehmensanleihe über 500 Millionen Euro erfolgreich bei europäischen Investoren platziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

