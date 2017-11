Tagesausblick für 22.11.: DAX fester. Dortmund und Siemens im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die deutschen Aktienbarometer konnten sich heute weiter verbessern. Der stabile Euro/US-Dollar und das neue Allzeithoch der US-Märkte stützten die Indizes. Die Unsicherheit rund um die politische Zukunft Deutschlands verflog derweil.

Morgen stehen eine Reihe von Wirtschaftsdaten sowie die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung an. Zudem lohnt der Blick auf die Aktien von Borussia Dortmund und Siemens.

Trader und Anleger aufgepasst.

Die HypoVereinsbank onemarkets Winterchallenge begann am Montag den 20.11. Spielen Sie mit und gewinnen Sie eins von insgesamt 15 attraktiven Preisen. Weitere Informationen finden Sie unter: tradingdesk.onemarkets.de/winterchallenge

Unternehmen im Fokus

Nach den leichten Kursgewinnen von gestern setzte die Aktie von RWE den Abwärtstrend heute fort. Die Marke von EUR 19 sollten Anleger genau im Blick haben. Kippt die Aktie darunter, könnte die nächste Verkaufswelle folgen.

Im Vorfeld des heutigen Champions League-Spiels gegen Tottenham präsentierte sich die Aktie von Borussia Dortmund heute deutlich fester und knackte gar die 10-Tage-Durchschnittslinie. Ein Sieg könnte dem Titel morgen weitere Impulse geben. Die Restaurantkette Vapiano erwirtschaftete im jüngsten Quartal erneut Verluste. Beim Umsatz legte der Konzern jedoch zu. Das verhalf dem Titel zu einem deutlichen Kursplus in Richtung des Ausgabepreises von EUR 23. Teleios Capital stockte Beteiligung an ADVA Optical auf 15?Prozent auf und verhalf der Aktie damit zu einem kräftigen Plus.

Morgen werden unter anderem Tele Columbus und Thomas Cook Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.

Charts im Fokus

Fielmann - Ausbruch aus dem kurzfristigen Seitwärtstrend

MDAX - schiebt sich über 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie. MACD dreht.

Siemens - Bodenbildung bei EUR 115

Wirtschaftsdaten

USA - Auftragseingang langlebiger Güter

USA - Erstanträge Arbeitslosenunterstützung

USA - Uni Michigan Verbrauchervertrauen

USA - EIA Rohöl Lagerbestand

USA - Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung

Charttechnischer Ausblick: DAX

Widerstandsmarken: 13.200/13.300/13.360/13.400 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.700/12.930/12.950/13.000/13.090 Punkte

Der DAX schwang sich über die Hürde von 13.100 Punkten und stabilisierte sich zum Handelsschluss bei knapp 13.200 Punkten. Damit besteht aus technischer Sicht die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis 13.360/13.400 Punkte und im weiteren Verlauf bis zum Allzeithoch. Unterstützung findet der Index bei 13.000/13.100 Punkte. Die Bären kommen frühestens ans Ruder, wenn diese Zone unterschritten wird.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 1.11.2017 - 21.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 22.11.2010 - 21.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Faktorzertifikat (long) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag LevDAX x3 (TR) Index HW03DL 57,89 3,00 Open End LevDAX x8 (TR) Index HW08DL 9,07 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.11.2017; 17:29 Uhr



Faktorzertifikat (short) auf den jeweiligen DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Hebel Finaler Bewertungstag ShortDAX x3 (TR) Index HW03DS 25,87 3,00 Open End ShortDAX x8 (TR) Index HU94Q8 11,79 8,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.11.2017; 17:30 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Faktorzertifikate finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf DAX finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt mit my.one direct. Infos dazu unter: www.onemarkets.de/myonedirect.

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Tagesausblick für 22.11.: DAX fester. Dortmund und Siemens im Fokus! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).