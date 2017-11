Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta025/21.11.2017/17:30) - LINZ TEXTIL HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT



Linz, FN 75631y ISIN AT0000723606



Ad hoc-Meldung: Minderheitsverlangen gem. § 134 AktG



Wie bereits mit der Ad hoc-Meldung vom 12.10.2017 mitgeteilt, hat Herr Dr. Dionys Lehner aus Gründen der Rechtssicherheit für die Organe der Gesellschaft am 31.03.2017 und am 16.05.2017 freiwillig einen Gesamtbetrag von Eur 1.017.000,00 sowie zusätzlich am 05.10.2017 einen weiteren Betrag von Eur 110.000,00 an die Gesellschaft einbezahlt. Die Zahlungen wurden zunächst unter gewissen Vorbehalten geleistet.



Um jedes rechtliche Risiko von der Gesellschaft und ihren Organen zu nehmen, hat Herr Dr. Lehner nunmehr alle Vorbehalte, unter denen die Zahlungen geleistet wurden, zurückgezogen. Auch dies geschah ausschließlich im Interesse der Gesellschaft und ihrer Organe und ohne Präjudiz für seinen Rechtsstandpunkt. Das Verfahren zur Bestellung eines besonderen Vertreters wurde vom Landesgericht Linz eingestellt.



Ferner haben die Gesellschaft und die Sogas Beteiligungsverwaltungs GmbH in den Anfechtungsverfahren, die im Anschluss an die ordentlichen Hauptversammlungen vom 11.05.2016 und 10.05.2017 eingeleitet wurden, ewiges Ruhen vereinbart. Die in diesen Hauptversammlungen von den Aktionären gefassten Beschlüsse sind daher rechtswirksam. Alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Veräußerung der Liegenschaft Margarethenweg 11 konnten damit bereinigt werden. Die Sogas Beteiligungsverwaltungs GmbH hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass sie diese Lösung begrüßt.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Hermann Wiesinger, MMBA, Sprecher des Vorstandes, Wiener Straße 435, 4030 Linz, Tel: +43 (732) 3996 517, E-Mail: wiesinger@linz-textil.at



Linz, am 21. November 2017



Linz Textil Holding Aktiengesellschaft Wiener Straße 435 4030 Linz, Österreich www.linz-textil.at



(Ende)



Aussender: Linz Textil Holding AG Adresse: Wiener Straße 435, 4030 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Otmar Zeindlinger Tel.: +43 732 3996538 E-Mail: zeindlinger@linz-textil.at Website: www.linz-textil.com



ISIN(s): AT0000723606 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1511281800623



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 21, 2017 11:30 ET (16:30 GMT)