Wels (pta026/21.11.2017/17:45) - Die KTM Industries AG wurde von der Pierer Industrie AG heute wie folgt informiert:



Die Pierer Industrie AG hat von Organen der KTM Industries AG sowie von der Gesellschaft nahestehenden Personen zu einem Preis von EUR 4,80 je Aktie insgesamt 12.215.958 KTM Industries AG-Aktien (dies entspricht rund 5,42% des Grundkapitals der KTM Industries AG) erworben.



Die Verkäufer hatten die Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung 2015 erworben. Die Pierer Industrie AG hat den Verkäufern Ende September 2017 die Möglichkeit geboten, einen Teil der von ihnen gehaltenen Aktien zu verkaufen, um ihre im Rahmen der Privatplatzierung 2015 eingegangene Finanzierungsverbindlichkeiten vorzeitig zurückzuführen.



Die Preisbildung orientierte sich am Börsekurs des Monats September 2017 und an den börslichen Durchschnittskursen der vorangegangenen Monate.



Somit hält die Pierer Konzerngesellschaft mbH unverändert rund 63,61% und die Pierer Industrie AG rund 5,42% am Grundkapital der KTM Industries AG.



DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTES ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DER KTM INDUSTRIES AG DAR. SIE IST NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN GÄNZE ODER IN TEILEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST, BESTIMMT.



