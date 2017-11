Liebe Leser,

der Goldpreis konnte sich in der vergangenen Woche leicht erholen, doch die 1.300 US-Dollar wurden nicht geknackt. Erholungstendenzen wies der Goldpreis wie so oft infolge eines schwächeren US-Dollars auf. Der US-Dollar wiederum wurde durch zwei Faktoren belastet. Zum einen den Debatten zur US-Steuerreform und zum anderen durch einen festeren Euro infolge eines über den Erwartungen gestiegenen BIPs in Deutschland per drittes Quartal.

US-Dollar Index weiterhin oberhalb ... (David Iusow-Klassen)

Den vollständigen Artikel lesen ...