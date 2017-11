21.11.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Linz Textil (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Wie bereits mit der Ad hoc-Meldung vom 12.10.2017 mitgeteilt, hat Herr Dr. Dionys Lehner aus Gründen der Rechtssicherheit für die Organe der Gesellschaft am 31.03.2017 und am 16.05.2017 freiwillig einen Gesamtbetrag von Eur 1.017.000,00 sowie zusätzlich am 05.10.2017 einen weiteren Betrag von Eur 110.000,00 an die Gesellschaft einbezahlt. Die Zahlungen wurden zunächst unter gewissen Vorbehalten geleistet. Um jedes rechtliche Risiko von der Gesellschaft und ihren Organen zu nehmen, hat Herr Dr. Lehner nunmehr...

