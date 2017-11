ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Dienstag die Mitte vergangener Woche eingeleitete Aufwärtsbewegung fortgesetzt. Dabei drehte die Börse im frühen Geschäft ins Plus und folgte damit dem Optimismus der übrigen Handelsplätze in Europa. Die Wall Street wartete zudem am Nachmittag mit weiteren Rekordständen auf. In der Schweiz stießen gestiegene Exporte im Oktober auf ein positives Echo. Vor allem die heimische Uhrenindustrie hatte ihren stetigen Erholungspfad fortgesetzt. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 9.325 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 47,9 (zuvor: 47,2) Millionen Aktien.

Gut lief es in der Uhrenbranche vor allem in der Preisklasse 500 bis 3.000 Franken, hier betrug das Wachstum 20 Prozent. Die Exporte nach Hongkong stiegen um 16 Prozent, nach China um 18 Prozent und nach Japan um 21 Prozent. Die Exporte in die USA sackten dagegen um 7 Prozent ab. "Der Exportanstieg nach Asien nimmt viele Sorgen vom Markt", sagte ein Händler mit Blick auf Uhrenbranche. Die Sektorwerte profitierten jedoch nur bedingt von den Daten. Swatch legten um 0,1 Prozent zu, Richemont verloren gar 0,3 Prozent.

Gesucht war dagegen die Aktie der Credit Suisse, die um 2,2 Prozent zulegte. Die Analysten von Goldman Sachs hatte bei angehobenem Kursziel weiter zum Kauf des Titels geraten. Zudem wurde im Handel auf Spekulationen über eine Beteiligung des saudischen Staatsfonds verwiesen. Der Rückversicherungskonzern Swiss Re sah nach den Naturkatastrophen in Nordamerika eine Erholung bei den seit Jahren darniederliegenden Preisen. Das gelte im Schaden- und Unfallgeschäft sowohl für die Erst- als auch für die Rückversicherung, wie das konzerneigene Swiss Re Institute mitteilte. Der Kurs zog um 0,5 Prozent an.

