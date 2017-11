Ab 2018 übernimmt Rehberg den Posten als CDO. Der 30-Jährige ist ein Experte in den Bereichen SEO, SEM, Conversion Optimierung & Online Marketing. Zuletzt war er für A&O tätig.



Hamburg/Wien (ots) - Für Marco Nussbaum, CEO und Gründer der Economy-Design-Marke von [prizeotel] (https://www.prizeotel.com), ist der personelle Neuzugang auch ein Ausdruck für die zukunftsweisende Ausrichtung der Hotelkette: "Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir mit Constantin Rehberg einen ausgewiesenen Digitalprofi für prizeotel gewinnen konnten, um den Wachstumskurs unserer Hotels weiter voranzutreiben. Mit Constantin werden wir unsere starke Direktbuchungs-Position weiter ausbauen, um großen Online-Plattformen tendenziell geringeren Einfluss zu ermöglichen."



Constantin Rehberg war zuletzt als Head of E-Commerce & Online Marketing bei der Berliner Hotel- und Hostelkette A&O tätig und sagt über seinen neuen Posten: "Ich freue mich sehr, zukünftig ein Teil von prizeotel sein zu dürfen, um das Unternehmen mit zu gestalten und eine nachhaltige Digitalstrategie zu entwickeln um insbesondere den Direktvertrieb zu stärken."



Die boomende Economy-Design-Marke (2 Sterne Superior) prizeotel betreibt derzeitig an den Standorten Hamburg, Bremen und Hannover insgesamt 555 Zimmer erfolgreich am Markt. Fünf weitere Projekte mit insgesamt 1.011 Zimmern befinden sich an den Standorten Hamburg-St. Pauli, Erfurt, München-Airport, Münster und im schweizerischen Bern in der Entwicklung. Das People Business der Kette setzt dabei auf eine richtungsweisende Unternehmensstruktur, die insbesondere für Digital Natives sehr attraktiv ist: unkonventionell, flexibel und ohne die bisherige Form der klassischen Hotelhierarchie. Jedes Teammitglied arbeitet eigenverantwortlich - ein innovatives Erfolgsrezept, das für zufriedene Mitarbeiter und damit auch für zufriedene Gäste sorgt.



prizeotel ist eine Hotelmarke im Economy Segment, designed by Karim Rashid. Sie wurde 2006 von Hotelier Marco Nussbaum und Immobilienökonom Dr. Matthias Zimmermann gegründet. Die Hotelkette gehört zu 49 Prozent der international operierenden Rezidor Gruppe, bekannt für Marken wie Radisson Blu oder Park Inn by Radisson. Die Rezidor Hotel Group und ihre Marken beschäftigen 43.700 Mitarbeiter in EMEA. Ziel ist es, mittelfristig die unkonventionellste Economy Hotelkette und qualitativer Leader mit einer Präsenz in den Kernmärkten Deutschlands und ausgewählten europäischen Metropolen (u.a. Wien, Salzburg, Linz, Graz, Innsbruck) zu sein.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis: Franziska Mettenheimer T: +49 421 2222 307 Public-relations@prizeotel.com



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30644/aom



*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***



OTS: Prizeotel - prize Holding GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128740 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128740.rss2