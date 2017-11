Zürich (ots) -



Nach vier spannenden Messetagen schloss die SICHERHEIT 2017

letzten Freitag ihre Tore. Sie war quantitativ kleiner als in den

Vorjahren, qualitativ aber die ungebrochen feine und wichtige

zentrale Plattform der Schweizer Sicherheitsbranche.



Die SICHERHEIT 2017 und der messebegleitende

SICHERHEIT-Fachkongress 2017 zogen vom 14. bis 17. November 2017 rund

6500 Besucher und Kongressteilnehmer an. Die über 140 Aussteller,

Verbände und Verlage präsentierten ihnen eine breite Palette an

Angeboten. Die Besucher schätzten das kompakte Branchenbild während

einer Woche und an einem zentralen Ort, die Aussteller freuten sich

über die hohe Qualität der Besucher und über die Gelegenheit, im

digitalen Zeitalter wichtige persönliche Kontakte zu pflegen und zu

knüpfen.



«Es kamen zwar weniger Leute als vor zwei Jahren, aber es waren

die richtigen Leute», sagt Oliver Laube, Direktor Marketing

Deutschland, Österreich, Schweiz von Ascom. «Wir haben

erklärungsbedürftige Produkte, die wir den Fachbesuchern näherbringen

möchten. Man muss sie selber ausprobieren und erfahren können. Das

geht nicht im Internet. Deshalb ist die SICHERHEIT eine ideale

Plattform für uns.» Für Stefan Schröder, Inhaber und CEO der EOTEC

AG, stehen die persönlichen Kontakte ohnehin im Zentrum des

Messeauftrittes: «Die SICHERHEIT hat für uns einen hohen Stellenwert,

nicht nur um Produkte zu zeigen, sondern vor allem wegen dem

Networking, das wir hier sehr gut betreiben können.»



Positive Eindrücke trotz hinterfragtem Gesamtgebilde



Die SICHERHEIT 2017 fand auf komprimierter Nettofläche und nur

noch in drei Messehallen statt. Auf das Schwerpunktthema

«Risikomanagement von Naturgefahren» wurde dieses Jahr gänzlich

verzichtet. Auch sagten einige Grossaussteller ihre Messeteilnahme ab

und die rund 40 Neuausteller konnten diese Flächenverluste nicht

kompensieren. «Das macht die SICHERHEIT 2017 zwar kleiner, kompakter,

aber nicht weniger attraktiv und garantiert somit in kurzer Zeit

einen breiten Überblick über die aktuelle Sicherheitsbranche der

Schweiz», sagt Messeleiter Heinz Salzgeber.



Roger Isler, Verkaufsleiter der SALTO Systems AG, hatte nichts

gegen die Absenz einiger Mitbewerber: «Mich erstaunt, dass die Messe

kleiner wurde, denn für uns ist die SICHERHEIT eine sehr wichtige

Messe», sagt Isler. «Wir hatten viele Besucher am Stand und

qualitativ sehr hochstehende Kontakte geknüpft. Und wir profitierten

sicherlich davon, dass manche Mitbewerber nicht hier sind.» Roman

Hesse, Leiter Verkauf der SEA Schliess-Systeme AG, stimmt dem zu:

«Innerhalb der Sicherheitsbranche ist die SICHERHEIT für uns die

wichtigste Messe. Wir hatten zwar weniger Besucher am Stand als in

den Vorjahren. Aber besonders weil einige Mitbewerber fehlten,

konnten wir mit zahlreichen Besuchern sehr interessante Gespräche

führen. Unser Fazit ist absolut positiv.» Dies zeigt sich auch in der

hohen Qualität der Fachbesucher. Denn die Besucher überzeugen

tatsächlich weiterhin durch eine hohe Entscheidungskompetenz. Rund 75

Prozent von ihnen sind Entscheider in ihren Unternehmen, die in den

unterschiedlichsten Branchen tätig sind.



Attraktive Rahmenveranstaltungen



Gut besucht wurden auch der «History-Tunnel» und «IPS -

Innovationspark SICHERHEIT», die zwei neuen Plattformen in der Messe,

die zusätzliche Möglichkeiten zum Netzwerken boten. Während der

«History-Tunnel» mit verschiedenen bekannten Ausstellern Blicke in

die Vergangenheit der Sicherheitsbranche ermöglichte, zum Beispiel

auf alte Defibrillatoren und Brandmeldeanlagen, waren am «IPS -

Innovationspark SICHERHEIT» zukunftsträchtige Entwicklungen von rund

15 Ausstellern zu sehen. Unter anderem stellte die Firma Intercard AG

dort aus: «Ob aus Banken, der Industrie oder von Bahnbetrieben, die

Besucher am Stand waren sehr heterogen und ich hatte immer zu tun»,

resümiert Sales Consultant Christoph Säuberli.



Der messebegleitende SICHERHEIT-Fachkongress fand zwar bereits zum

21. Mal statt, aber zum ersten Mal war er komplett in die Messehallen

integriert. Knapp 1000 Teilnehmer besuchten die 13 Themenmodule und

die Aussteller schätzten die neu gewonnene Nähe zu den

Kongressteilnehmern sehr. «Die Integration in die Messehallen ist

sicher gelungen», sagt Kongressveranstalter Markus Good, SAVE AG. «Es

macht Sinn, die Wissensvermittlung und die Fachausstellung unter ein

Dach zu bringen. Nur an der Akustik und an der Geräuschkulisse müssen

wir noch etwas arbeiten, damit sich die Teilnehmenden künftig noch

ungestörter auf die Referate konzentrieren können.»



Ausblick



Als nächstes zieht die Messe SICHERHEIT wieder in die Westschweiz.

Die 5. SECURITE LAUSANNE findet im Herbst 2018 - vom 14. bis 16.

November 2018 - in der Expo Beaulieu in Lausanne statt. Alle

Informationen hierzu findet man unter www.securite-expo.ch.



